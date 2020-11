Cindy POIRIER

Gérante de la société LE GARAGE DU CHATEAU D'EAU (EURL), ouverte depuis le 01/08/2017. Un mécanicien et un commercial viennent compléter l'équipe.



Entreprise spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules sans permis neufs ou occasions, l'entretien et la réparation de ces dits-véhicules, ainsi que la vente de pièces détachées neuves ou occasions.

Possibilité d'entretien et réparation de véhicules avec permis.

Certificat d'immatriculation.



www.legarageduchateaudeau.com

Facebook : legarageduchateaudeau

Instagram : #legarageduchateaudeau



Mes compétences :

Pédagogue

Organisée

Persévérante

Capacités rédactionnelles

Polyvalente

Sécurité au travail

ISO 9001

Communication

Travail en équipe

Adaptation

Ténacité

Réactivité