Claire CHOMEL

Passionnée par le marketing digital, j'ai développé des compétences en gestion de projets et stratégie de communication en Français, Anglais et Espagnol.



Expérience dans les domaines suivants :

- Référencement naturel (SEO) et payant (SEM/SEA)

- Réseaux sociaux et community management

- Inbound marketing, rédaction de contenus et création de liens

- RP, media training et évenementiel.



Mes missions m'ont également amené à conduire en équipe des projets culturels européens, à assurer la gestion pédagogique de Mastères spécialisés (Bac+6) et à travailler avec des publics divers: chefs d'entreprise, hommes politiques, collectivités locales, journalistes, artistes, webdesigners, développeurs...



Mes compétences :

Conseil en stratégie marketing et communicati

Community management

Relations Presse et Publiques

Rédaction de contenus

Evènementiel et logistique

Réponse aux appels d'offres

Travail en équipe

Gestion de projet

Pédagogie

Communication

Collectivités locales