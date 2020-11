Claire OUOBA DUFAY (DUFAY)

Je fais le traitement de la paie depuis 20 ans.



J'ai une première expérience au sein d'une société ou nous étions deux pour faire 450 paies et les déclarations sociales. J'ai aimé cette collaboration avec mon collègue, car nous pouvions échanger sur la paie et nous faisions un contrôle croisé des bulletins de paie, car notre souci était de produire des bulletins de paie corrects.



J'ai travaillé dans un cabinet comptable et je faisais la paie de plusieurs sociétés. J'ai aimé le contact avec les clients.



Par la suite, j'ai intégré un groupe Poisson, je faisais la paie et les déclarations sociales de 6 sociétés différentes avec 5 conventions collectives différentes. j'ai fait 200 paies en parfaite autonomie.



Mon sens de l'organisation et de la précision a été à nouveau vérifié car en 2017, nous avions l'obligation de faire les DSN mensuels, il fallait faire le paramétrage des codes DSN dans le logiciel de Paie Mistral et pour cela, j'ai fait des procédures par sociétés car chaque société avait des contraintes particulières.



J'ai eu un rôle de formatrice, car en 2019, un personne a intégré le pôle paie et je l'ai formée sur le logiciel de paie et sur les diverses tâches du service Paie. Cette expérience était enrichissante pour moi, car j'ai aimé les échanges avec ma collègue, j'étais toujours aussi vigilante dans mon travail, mais j'étais plus productive.



J'ai fait preuve de perspicacité, car en 2019, la direction du groupe Poisson a voulu que nous intégrions progressivement les paies de 6 nouvelles sociétés et les 6 conventions collectives différentes dans notre logiciel. Nous avions, une date butoir qui était juillet 2019.



Pour cela, j'ai commencé à m'organiser et j'ai établi une procédure afin de rien oublier. il fallait continuer à faire les paies du groupe Poisson et intégrer progressivement les paies du groupe ALTO.

J'étais vraiment très satisfaite, car le challenge a été accompli.





