Clément PARISET

J'ai travaillé dans différents secteurs tel que le multimédia, le commerce ainsi que le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche.



Ces expériences m'ont permis d’acquérir des compétences dans les Achats et le Marketing, mais également techniques. Les fonctions que j'ai occupées dans les différentes entreprises me permettent d'anticiper, de m'adapter facilement sur des postes variés mais également sur des projets nécessitants des connaissances spécifiques élargies.



Mes compétences :

Marketing

Achat

Sourcing

Informatique

Supply Chain

Microsoft Excel

Négociation

Gestion des stocks