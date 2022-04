Clément VEY

Bonjour,



J'ai suivi et obtenu un Bachelor généraliste et un Master en Finance de Marché à l'IESEG School of Management Lille-Paris, une Grande Ecole de commerce en 5 ans accréditée EQUIS et AACSB.



Après une première expérience au sein de la direction Nord-Ouest de LCL Banque Privé en France, je suis maintenant Private Banker chez Société Générale Private Banking à Bruxelles en Belgique.



C'est une seconde étape dans un parcours que j'oriente résolument vers la gestion de fortune au sein d'une banque privée ou d'un family office.



J'aime les challenges et les missions qui demandent de s'intégrer rapidement dans un environnement et d'y évoluer en apportant un point de vue différent!



Vous avez une mission à me proposer ou vous voulez discuter d'une éventuelle collaboration, n'hésitez plus, contactez-moi!



A très bientôt!



Mes compétences :

Banque Privée

International

Relation clientèle

Wealth Management