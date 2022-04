Cyril DUNOYER DE SEGONZAC

Né en 1983 à Paris, France. Cyril grandit sans jamais quitter sa ville natale bien qu'ayant beaucoup voyagé, (Japon,Danemark,Viet-Nam,Israel,Palestine,Italie,Irlande...).



Il s'adonne à la prestidigitation au cours de ses après-midi perdus. Dès son plus jeune âge, il est inscrit aux scouts, et plus tard après ses études, il devient responsable d'unité.



Après une scolarité classique et un baccalauréat Scientifique option mathématiques, il suit un cursus de BTS informatique de gestion et Administrateur de réseaux locaux pendant lequel, au cours de plusieurs stages au sein de l'UNESCO, il fait ses premiers pas dans la vie professionnelle.



Puis arrive son premier emploi sérieux pour une librairie de vente par correspondance ou il acquiert une bonne expérience.



Mes compétences :

Informatique

Windev

Webdev

Développement web

Webmaster

Développement informatique