Dacine HAMECHA KEBCI

Titulaire d'un BAFA et possédant de nombreuses expériences professionnelles au sein de l'animation, de l'encadrement d'enfants en parallèle de mes études de Droit dans le cadre de contrats étudiants. Me voilà à la cherche, désormais, de nouvelles expériences dans le monde juridique. Me destinant au CAPA (Certificat d'aptitude à la fonction d'avocat), je souhaite en effet enrichir mon curriculum-vitae.



Domaines : Droit pénal (Droit criminel ou Droit pénal général/ Droit administratif/ Droit des personnes (Droit des étrangers spécifiquement)