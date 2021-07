Damien COEVOET

Diplômé de l'institut de génie informatique et industriel de Lens, département de l'Ecole Centrale de Lille, je suis actuellement consultant sur la région Champagne-Ardenne.



Mes compétences sont axées autour de la conception et le développement d'applications orientées nouvelles technologies et mobilité (J2EE, PHP/Symfony). J'ai également eu l'occasion de développer des compétences dans le domaine de la gestion de projet et méthodologie SI (Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques, organisation de réunions, pilotage de projet).



Mes compétences :

J2EE

PHP

AJAX

UML

Gestion de projet

Référencement

Consulting

SI