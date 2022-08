Après un premier parcours industriel riche en évolutions et changement de cadre, j'ai obtenu par le biais de la formation continue plusieurs reconnaissances professionnelles ( Physique - Chimie, Electronique et Management ) jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur CESI.

Cependant, j'ai stoppé ma carrière dans l'industrie et monté mon entreprise dans le domaine musical.

Cette entreprise, du nom de Daniel Combet EIRL, assure les productions du groupe de rock instrumental dont je suis le fondateur No Keen Enterprise, et propose également des services de consulting en stratégie de développement d'activité ( domaine musique ), formations et séminaires personnalisés ( Technique de home studio, vecteurs de communication )



https://www.danielcombet.fr



Mes compétences :

Musique

Guitare

mastering

Mixage audio

Prise de son

Home Studio

Conceptions audio-visuelles

Autoproduction

Formation