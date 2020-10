David JEANJEAN

- > Vente de solutions de gestion des talents et de SIRH en mode SaaS,



- > 21 ans d'expérience dans la vente de logiciels et de services informatiques dans le domaine des ressources humaines (logiciels en mode SaaS, externalisation de SIRH et HR BPO),



- > Prospection et acquisition de nouveaux comptes,



- > Analyse et compréhension des enjeux RH et stratégiques des clients,



- > Conseils et accompagnement des clients dans le choix, la mise en oeuvre et le déploiement du système d'information,



- > Ventes complexes, stratégiques (niveau décision DG) et multi-acteurs (DG DAF DSI - DRH),



- > Domaines d'expertises : Paie et administration du personnel, Core HR, gestion de la formation, recrutement, gestion des compétences et des entretiens, revues de talents, plan de succession, révision salariale et gestion des temps et activités.



Mes compétences :

RH

Management

Externalisation paie

Management d'équipe

Outsourcing

SIRH ADP GSI

Externalisation

Sales manager

Management commercial

Management opérationnel

Business manager

New business development

Manager

Responsable commercial

Outsourcing paie

SIRH

Salesforce, salesforce.com

BPO

IT services

Vente complexe

Coaching commercial

VENTE B to B

Cloud computing

HCM

Saas Cloud

LMS

Talent management

Gestion des talents

Saas

Développement Commercial

Directeur commercial

vente

Business

Sales

Payroll

Paie

SSII