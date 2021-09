Management | Maîtrise du référentiel, des règles et procédures relatives au système de management QSE (qualité, sécurité, environnement) | Gestion et suivi des budgets | Elaboration et mise en œuvre de la stratégie (définition des enjeux et des moyens) | Organisation générale : réunion, logistique, technique | Coordination des prestataires internes et externes



Mes compétences :

Management | Maîtrise du référentiel, des règles e