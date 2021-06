Delphine DOBBELS LAGARDE ( DOBBELS)

Créative expérimentée, dotée d'une expertise en matière de direction artistique, et de création graphique,

je suis comme un poisson dans l'eau lorsqu'il s'agit de créer un concept en réponse à une stratégie.

Apporter cohérence et style est au coeur de mon activité.



Ma vision du design : Sans cesse se réinventer avec simplicité et efficacité.

Mon approche de la gestion de projet : Je mefforce dêtre le genre de personne pour laquelle jaimerais travailler, placer son équipe au centre de ses préoccupations professionnelles. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.



www.behance.net/delphinedobbels

linkedin.com/in/delphine-dobbels