Delphine HUON

Je suis en charge du développement commercial de la partie services d'acpqualife (www.acpqualife.com) ainsi que de l'offre de formation (ISTQB, REQB, méthodologie, RRBT, ALM ... etc) sur les métiers du Test.



Basée à Aix en Provence, acpqualife intervient autour des pôles de compétences que sont :

- Production / Infrastructure

- MOA

- Tests et qualification

- Agilité

- Editeur de la solution Refertest (www.refertest.fr)



Enfin, ce que j'ai apprécié chez Acpqualife lorsque j'ai intégré la structure en Octobre 2007, et que je retrouve encore aujourd'hui, c'est :

- l'ouverture et la simplicité de l'équipe dirigeante

- l'ambiance de travail

- la proximité avec ses collaborateurs et les projets de leurs clients.



Depuis 2010 nous faisons partie du Groupe HPS (https://www.hps-worldwide.com/) , éditeur international dans les métiers de la monétique et des moyens de paiement. Faire partie de ce groupe donne une dimension internationale et enrichissante dans notre métier.