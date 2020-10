Delphine LUIZ

Diplômée CAFERUIS depuis près de 5 ans, je m'épanouïe aujourd'hui dans mon poste de Cadre socio-éducatif dans le secteur de l'enfance.

Auparavant, j'ai exercé la fonction de cheffe de service au sein de l'Association Les jeunes Handicapées (AJH) et du Dispositif Habitat Social et Autonomie et après celle de cheffe de service responsable d'association dans le cadre dune création de poste au sein d'une association régionale dans le domaine des addictions. Je me suis adaptée à la réalité de chaque poste avec toutes les compétences nécessaires aux fonctions de cadre et de responsable d'association.

Par ailleurs, précédemment Assistante de Service Social pendant 17 ans en milieu hospitalier dans le secteur de la psychiatrie adulte, j'ai développé une expertise certaine de la prise en charge psychique des personnes adultes et jeunes adultes, et pour certaines en situation de grande précarité.

De 2010 à 2020, j'ai été bénévole au sein de l'Association Santé Mentale France Midi-Pyrénées dont le pôle logement oeuvre pour l'accompagnement au logement autonome de personnes suivies principalement par le CH G.Marchant en appartements collectifs associatifs - et le pôle formation destiné à l'organisation d'actions de formations.

J'accorde une certaine importance à l'exercice de mon métier de cadre socio-éducatif/responsable d'unité d'intervention sociale dans un environnement professionnel en accord avec mes valeurs et mon éthique professionnelles.

Je suis à présent dans une dynamique de développement de mon réseau professionnel dans le domaine social au bénéficie des personnes accompagnées pour une amélioration constante de la qualité du service proposé.



Mes compétences :

Réseau

Relationnel

Encadrement

Enseignement

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Formation

Adaptabilité

Dynamisme

Rigueur

Autonomie

Partenariats

Accompagnement au changement

Organisation professionnelle

Conduite de projet

Microsoft Office

Microsoft Outlook