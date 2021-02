Diane PERNEY

Disponible et prête pour mon prochain challenge!

Directrice de petite entreprise expérimentée, qualifiée en business et marketing stratégie, événementiel, et leadership inter-culturel.



Mes compétences :

PAO

Evénementiel

Publicité

Marketing

Réseaux Sociaux

Management inter culturel

Communication

Stratégie

Branding

Management

Marketing stratégique

Leadership