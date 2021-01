Didier VACHEROT

Une solide expérience dans la mise en œuvre et la maintenance de projets informatiques acquise en tant que prestataire de service en informatique.



De multiples compétences techniques, notamment dans les environnements Mainframe IBM (TSO, CICS, Pacbase, Telon) et NTIC (Java EE, PHP, HTML5, CSS3, Javascript).



Des missions variées allant de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage applicative à l'accompagnement aux utilisateurs finaux, en passant par l'étude fonctionnelle, la maintenance évolutive et corrective, et le développement d'applications.



Un enthousiasme intact pour mon métier, et tout ce qui relève des nouvelles technologies en particulier.



Des qualités relationnelles, une capacité d'adaptation et un sens du service qui me permettent de m'intégrer rapidement.



Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter mon site web : d.vacherot.free.fr



Mes compétences :

CSS 3

Bootstrap

JIRA, HP Quality Center

Java

Microsoft Office

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

CICS/ESA

jQuery

XML

Symfony

Struts Web Application Framework

SQL

PostgreSQL

PHP

Joomla!

Java 2 Enterprise Edition

IntelliJ IDEA

HP Quality Center

ECLiPSe

DB2

Computer Associates CA-Telon

CVS

COBOL

Apache Subversion

Adobe Photoshop

Pacbase

Git

Symfony 2 (twig, doctrine)

MySQL