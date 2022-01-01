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Dominique ROSELMARD

En résumé

Rigoureuse et autonome j adore mon metier.
Si en plus la communication et l'esprit d'équipe sont au centre de l'entreprise alors c'est encore mieux.

Entreprises

  • PMI REIMS - RESP COMPTABLE ET FINANCIERE

    2008 - maintenant SUIVI DE LA GESTION DE L ENTREPRISE TRESORERIE CLIENTS FOURNISSEURS
    DECLARATIONS FISCALES DEB ETC..
    GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES CHARGES SOCIALES
    RELATION AVEC LES TIERS EXTERIEURS BANQUES ASSURANCE EXPERT COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETC.
    SITUATION MENSUELLE TABORD

  • EXPERTISE COMPTABLE DE CHAMPAGNE - ASSISTANTE CONFIRMEE DE CABINET

    1987 - 2008 ASSURE LA GESTION D UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS DE LA SAISIE DES DONNEES A LA LIASSE FISCALE EN PASSANT PAR TOUTES LES DECLARATIONS FISCALES ANNEXES TELLES QUE TVA CVA TFE IS ORGANIC

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