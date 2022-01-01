Dominique ROSELMARD

Rigoureuse et autonome j adore mon metier.
Si en plus la communication et l'esprit d'équipe sont au centre de l'entreprise alors c'est encore mieux.
Entreprises
PMI REIMS
- RESP COMPTABLE ET FINANCIERE
2008 - maintenantSUIVI DE LA GESTION DE L ENTREPRISE TRESORERIE CLIENTS FOURNISSEURS
DECLARATIONS FISCALES DEB ETC..
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES CHARGES SOCIALES
RELATION AVEC LES TIERS EXTERIEURS BANQUES ASSURANCE EXPERT COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETC.
SITUATION MENSUELLE TABORD
EXPERTISE COMPTABLE DE CHAMPAGNE
- ASSISTANTE CONFIRMEE DE CABINET
1987 - 2008ASSURE LA GESTION D UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS DE LA SAISIE DES DONNEES A LA LIASSE FISCALE EN PASSANT PAR TOUTES LES DECLARATIONS FISCALES ANNEXES TELLES QUE TVA CVA TFE IS ORGANIC