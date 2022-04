Dona MC DONALD

ORGANISATIONS-PROMOTIONS-DEGUSTATIONS-EXPOSITIONS

CLUB LES AMOUREUX DU VIN (BAR A VIN)

HOTEL*** SAINT MARCEL 75013 PARIS

OUVERT LE VENDREDI DE 19H00 A 23H00

SUR RESERVATION http://www.mcdonald14.wixsite.com/mcdonaldwine



au plaisirs de vous rencontrer autour du vin,créer,développer,échanger,fraterniser,humaniser,aider



RESERVER VOTRE CHAMBRE DANS NOTRE HOTEL***

http://www.mcdonald14.wixsite.com/mcdonaldwine



VOTRE PUB SUR NOS SITES WEB

http://www.mcdonald14.wixsite.com/mcdonaldwine

http://www.mcdonaldcorsica.com

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldhostelcuba

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldconsulting

http://www.mcdonaldconsultingwine.fr/

PAGES VUE JOURNALIERE 3000 A 10000 PERSONNES

1 PAGE 500€ ANNUEL / 2 PAGE 300€ ANNUEL / 3 PAGE 200€ / PAGE LIEN PARTENAIRE 100€ ANNUEL

PHOTO+LIEN VERS VOTRE SITE



UNE ÎLE ENTRE LE CIEL ET L'EAU

MC DONALD CORSICA HOSTEL / TABLE D'HÔTE

CLUB LES AMOUREUX DU VIN

DEMIE PENSION €33 (formule rapide)

DEMIE PENSION €46 (formule gourmet)

http://www.mcdonaldcorsica.com

OUVERT JUILLET ET AOUT



LA CORSE DANS VOTRE ASSIETTE

http://www.mcdonaldcorsica.com/recettes-cuisine-cooking-recipes



TRAVEL CIGARS CLUB HAVANA CUBA ISLAND

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldhostelcuba



INVESTIR A CUBA / MC DONALD CONSULTING

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldconsulting

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANISATIONS-SALE-EXHIBITION-TASTING

THE LOVERS CLUB WINE (WINE BAR HOTEL *** SAINT MARCEL 75013)

OPEN FRIDAY 7:00 p.m. At 11:00 p.m.

ON BOOKING http://www.mcdonald14.wixsite.com/mcdonaldwine



To the pleasures of meeting you around the wine,create,develop,exchange,fraternize,humanize,help



BOOK YOUR ROOM IN OUR HOTEL***

http://www.mcdonaldconsultingwine.fr

http://www.mcdonald14.wixsite.com/mcdonaldwine



YOUR PUB ON OUR WEB SITES

http://www.mcdonald14.wixsite.com/mcdonaldwine

http://www.mcdonaldcorsica.com

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldhostelcuba

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldconsulting

http://www.mcdonaldconsultingwine.fr/

PAGES DAILY VIEW 3000 TO 10000 PEOPLE

1 PAGE 500 € ANNUAL / 2 PAGE 300 € ANNUAL / 3 PAGE 200 € / PAGE PARTNER LINK 100 € ANNUAL

PHOTO + LINK TO YOUR WEB SITE



AN ISLAND BETWEEN THE SKY AND THE WATER

MC DONALD CORSICA HOSTEL / gastronomic restaurant

LOVER CLUB WINE

HALF BOARD €33 (formula speed)

HALF BOARD €46 (formula gourmet)

http:www.mcdonaldcorsica.com

OPEN:JULY,AUGUST



KITCHEN CORSICA IN YOUR PLATE

http://www.mcdonaldcorsica.com/recettes-cuisine-cooking-recipes



TRAVEL CIGARS CLUB HAVANA CUBA ISLAND

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldhostelcuba



CUBA INVESTMENT / MC DONALD CONSULTING

http://mcdonald14.wix.com/mcdonaldconsulting