Douss NIZAR

Ayant une riche expérience dans le domaine dans un environnement international et passionné par les nouvelles technologies, créatif, innovatif.



Actuellement, je suis le responsable informatique / DSI depuis plus que 6 ans. Je gère une équipe d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Jusqu’à maintenant, j’ai géré près d'une trentaine de projets IT dans divers environnements (Windows, Web, IBM AS400, etc.) et dans différents domaines.



Mes principaux atouts sont les suivants :



- IT Management,

- Management des projets IT,

- ERP,

- Management des infrastructures matérielles et logicielles,

- Management de la sécurité de l’information,

- Support, assistance et formation des utilisateurs.



Mes compétences :

Web

MySQL

Bases de données

PHP

SQL Server

ASP.NET

DB2

SQL

Visual Studio

HTML

C#

C#.NET

Management

Visual Basic

Crystal Report

Planification de projet

Développement informatique

Microsoft SQL Server

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Intégration

Sécurité de l'information

Base de données

ERP

VPN

Sécurité

Analyse des besoins

Administration AS400

Test

Analyse des affaires

XML/XSL

JavaScript

Networking

Architecture

Troubleshooting

CSS

Leadership

Gestion du changement

Administration réseaux

As400

Télécommunications

Microsoft .NET

Nouvelles technologies

Sécurité informatique

Développement web

Développement sur AS400

Infrastructure

ISO 27001

Management des projets