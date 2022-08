Elisabeth DELANNOY

Après une formation initiale en lettres et langues, j'ai développé des compétences en organisation (conférences, coéditions, partenariats, participation de ma société à des salons professionnels...) et communication (interviews, contributions rédactionnelles, animations éditoriales, communiqués...).



J'ai également créé mon entreprise et mon activité dans une boutique de bijoux fantaisie et accessoires de créateurs (segment moyen / haut de gamme).



J'ai vécu un an à Londres et un an et demi en Hollande, je parle anglais, allemand et néerlandais.



Mon projet professionnel peut prendre plusieurs formes, dans le cadre d'une structure tournée vers l’international, porteuse d’un fort projet humain et sensibilisée au développement durable et à la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) :



- rejoindre un service International ou Evénementiel, ou une équipe Communication,



- retrouver mon coeur de métier, l'édition, dans une société dédiée ou dans un service intégré au sein d'une entreprise.



Je suis à l'écoute de toute opportunité en adéquation avec mon profil.



Mes compétences :

Traduction

Rédaction

Communication

Organisation

Édition

Langues

Partenariats

Journalisme

International