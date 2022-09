Elodie CORNIER

Autonome, orientée "solution maker" et

pédagogie active (Learning By Doing), j'accompagne tous les publics dans leur besoin d'inclusion numérique : Gestion de projets Web, formations, Communication, Wordpress.



A ce jour je suis en auto entreprise et j'anime des formations numérique auprès de publics PIC, entrepreneurs et particuliers souhaitant gagner en autonomie numérique.



Mes compétences clés :



- Animation de formations

- Organisation et gestion pédagogique des dispositifs de formation

- Recrutement des stagiaires

- Recrutement des formateurs

- Accompagnement et suivi des stagiaires

- Ingénierie pédagogique



Mes skills :



Wordpress

HTML / CSS

Adobe Illustrator

Web design & Identité visuelle

TRE & Insertion professionnelle



Mes cours sont tous adaptés pour le présentiel et le télé-présentiel