Emeric BULTIEAUX

Ayant choisi de travailler en SSII, j'ai l'esprit orienté vers le sens du service et je reste professionnel en toute circonstance.

Mes 8 années d'expérience en tant qu'administrateur système Unix/Linux m'ont appris à travailler sur des environnements de production en faisant face à leurs contraintes et à leurs enjeux.

J'ai eu l'occasion et la chance de travailler sur des SI utilisant des technologies et du matériel de pointe, ce qui m'a permis de monter en compétence, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'avoir de l'expérience.

J'ai souvent travaillé sous pression mais ceci m'a permis de m’aguerrir, de me forger et de disposer de réflexes de travail qui sont les miens aujourd'hui.

J'aime apporter mes connaissances aux autres et attache une importance fondamentale à la satisfaction client.

Je suis à l'écoute des autres et notamment des personnes qui ont l'expérience et le savoir.

J'apprends chaque jour de nouvelles notions dans le domaine de l'administration système Unix/Linux, ce qui est intellectuellement enrichissant.

Je m'intéresse également aux métiers qui gravitent autour du système : stockage, sauvegarde, etc.



Mes compétences :

Administration UNIX/LINUX

open source

virtualisation