Emmanuel FOUGERAT

¤ Objectif : Dans le cadre d'une reconversion, exercer un métier en phase avec mes compétences et aspirations, dans un secteur qui m'a toujours intéressé.





¤ Compétences opérationnelles :



- Bonne maîtrise des techniques commerciales et de la relation client

- Bonne connaissance des outils marketing et des NTIC

- Collecte et traitement de l'information pour le suivi de l'activité

- Aisance dans la compréhension des chiffres

- Fortes capacités d’adaptation et d’organisation

- Analyse de marchés, de cibles et de risques

- Gestion de projet



Mes compétences :

Techniques commerciales

Marketing

Relation clients

Commerce

Relationnel

Conseil

Assurance

Citrix XenApp

Customer Information Control System

Microsoft SQL Server

GraphTalk A.I.A

Siebel CRM

Certification AMF

Gestion de sinistres

Droit des assurances

Réglementation bancaire

Réglementation produit

Rigueur

Mobilité

Organisation

Esprit d'initiative

Force de proposition

Gestion de projet

Traitement de l'information

Adaptation

Synthèse

Rédaction

Analyse de risque

Analyse statistique

Analyse stratégique

Analyse de données

Analyse de marché

Gestion de l'information

Veille informationnelle

Bureautique