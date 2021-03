Eric BOSON

Mon ambition est de faire des Systèmes dInformation un partenaire incontournable des évolutions de lentreprise ainsi quune force de proposition ayant pour objectif de faire émerger des idées nouvelles et innovantes, tout en garantissant la disponibilité et la pérennité des outils informatiques existants.



Compétences

- Management interculturel (20 cadres basés en France, Etats-Unis, Grande Bretagne, Inde et Israël)

- Gestion de projets internationaux de déploiement dERP (SAP HCM et SAP BW)

- Préparation et gestion budgétaire (2,5 millions deuros)

- Pilotage de prestataires externes (projets + TMA)

- Intervention à des conférences internationales (Cognos et IBM)

- Gestion des Services (ITIL)

- Urbanisation des Systèmes dInformation (analyse et refonte des processus métier)

- Gestion de projets (MS Project et SAP RPM)

- Accompagnement au changement

- Gestion des risques



Mes compétences :

Intranet

Project Portfolio Management

Travail collaboratif

Management d'équipes internationales

Animation de réunion

Gestion de projets internationaux

Formation