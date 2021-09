Eric GILMERT

Je me suis installé à Nantes en 2013 après 2 ans passé à l'étranger. J'ai signé le premier contrat qui m'a été proposé afin d'ouvrir des droits de formation après 24 mois. Projet qui n'a pu aboutir "étant en CDI, je n'est pas un besoin urgent de formation..." plutot paradoxale vous en conviendrez.



Je n'est pas peur des défis, ni de faire mon maximum pour atteindre un objectif, on me qualifie de responsable, autonome et j'aime la rigueur, la précision. Parfois un peu maniaque sur les deux dernier point. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime apprendre. -Learn And Share- étaient les maitre mots de mes voyages (apprendre et partager).



Mes compétences :

Peinture

Jardinage

Cuisine

Compabilite

Transport routier

Hygiène des aliments

Management

Microsoft Word

Microsoft Excel