Eric MOUTY

ENVIRO-SANTE recrute !!



Nous recherchons pour accompagner notre développement deux techniciens. Basés dans l'agence de St-Etienne (dpt 42) le temps de leur formation, la localisation finale pourra être discutée en fonction des volontés de chacun et du développement de notre activité (sur agence existante ou en développement).

Prévoir de nombreux déplacements la 1ère année.



ENVIRO-SANTE qualifie les installations de ses clients (industrie pharma - Hôpitaux et cliniques - Fabricants de DM) : salles propres, réseaux de gaz, équipements et process. Nous avons une forte expérience BPF, du travail en milieu stérile, et une expertise reconnue de réalisation et de suivi de prestations de type "smoke tests".



Merci de nous contacter sur : contact@enviro-sante.com



---------------



ENVIRO-SANTE - SARL au capital de 224 000€



Créé en 2012 à l'initiative de 2 spécialistes reconnus ayant chacun exercé pendant 20 ans dans leurs domaines de prédilection, ENVIRO-SANTE développe une gamme de prestations de services aux industries et aux établissements de santé : Qualification de salles propres, blocs opératoires ainsi que la Validation et la Métrologie.



Retrouvez nous sur www.enviro-sante.com.



" Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles pour rentrer plus vite au port. " William Arthur WARD



Mes compétences :

AIR

Air Comprimé

Bonnes pratiques

Bonnes Pratiques de Fabrication

Formation

gaz

Industrie pharmaceutique

Métrologie

Qualification

Secteur hospitalier

Validation