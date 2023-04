LInkedin = https://www.linkedin.com/in/eric-paul-expert-cdo/

Bonjour,



Je suis LEADERSHIP - EXPERT Senior Informatique en Transformation Digitale

- actuel = comme CDO (Chief Digital Officer)

- avant = ex CTO (16 ans) via ESN pour Grands Comptes Français à l'International

- Bac + 8 en Informatique en 2019 aux Arts & Métiers de Paris

- 26 ans en ESN



7 missions exercées : en ESN (Sociétés Services en Informatique)

- Directeur de Projets Internationaux Stratégiques

- Cyber Sécurité

- Conseils en Gouvernance SI et aux DSI

- Audit informatique

- CTO, CIO

- Risk Manager

- Formation IT

- Ex-Expert en IA Intelligence Artificielle



Bonne journée

Cordialement

Eric

Compétences

Gestion de projet

AMOA

Audit informatique

Business Intelligence

ERP

Informatique

Audit

Conseil

Technique Informatique

Transformation digitale

CTO CIO

CDO