Actuellement en quatrième année d’école d’ingénieur informatique à SUPINFO de Reims, je suis passionné d'informatique depuis l'âge de 10 ans.

Ce que je préfère dans l'informatique, c'est de créer, développer, améliorer des outils utiles.



Actuellement je suis à la recherche d’un contrat professionnel dès que possible pour une durée maximum de 2 ans, dans le domaine de l’informatique et plus particulièrement le développement.



Adresse mail : erwan.LOCART@supinfo.com (réponse en moins de 24h)



Mes compétences :

JavaScript

C#

JQuery

HTML 5

CSS 3

UML

PERT

Java

PHP 5

Unity 3D

Merise

UDK

GNU/Linux

SQL

MPM

Blender

UML/OMT

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Linux

HTML5

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Méthode agile

Agile Scrum

Management