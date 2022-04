Souhaitant élargir mes connaissances à d'autres corps d'état et m'orienter vers un poste plus global avec une orientation chantier, je viens de terminer la formation longue de conducteur de travaux de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP Paris).

Cette formation de qualité complète et conforte mes précédentes expériences.

Le reste du temps, je le passe sur la reprise d'un projet d'autoconstruction.

A l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles ou de nouveaux challenges, n'hésitez pas à me contacter.

Vous pouvez également me retrouver sur Linkedin

fr.linkedin.com/pub/erwann-guillemot/56/6a7/863/



Mes compétences :

HSE

Environnement

ERP

Photovoltaïque

Conducteur de travaux

SST

Maintenance

Systèmes de sécurité incendie

CVC

Management

Gestion de projet

BTP

Sécurité

Coordination de travaux

Planification

Amiante