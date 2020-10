Estelle DEBEAUNE

Forte de plusieurs années d'expérience en immobilier (en tant négociatrice, assistante commerciale et assistante de direction) réalisées auprès de plusieurs structures spécialisées dans limmobilier, j'occupe actuellement le poste de Chargée Administrative et Suivi Opérationnel au sein de DCOM, marchand de biens implanté sur Bordeaux et sa région.



26 ans; Permis B

Langues: Anglais Score TOEIC 745, Espagnol

Informatique: B2i, Logiciels Word, Excel, Power Point et Windows Live Movie Maker, Century Net, Immovision, Form'Immo et Adobe Photoshop CS4 (bases)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Assistante commerciale