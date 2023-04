Fabien PETIGNY

Bienvenue sur mon profil !



Fort d'une expérience de 20 ans dans la vente en B to C, particulièrement dans le secteur de la Cuisine intégrée, je souhaite continuer ma progression et m'épanouir au sein d'un groupe ambitieux.



régions recherchées : Besançon (25) , Jura (39).



Conception 3D et plans cuisines salle bain et dressing vente clientèle / gestion du dossier client/ déplacement chez le client pour effectuer le contrôle mètre et visite fin de chantier après installation. Mes compétences :

Vente / Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Décoration intérieure mobilier

Aménagement de cuisines

salle de bain et dressing. Contrôle mesurage /chantier

Manager d'équipe commerciale

Contrôle technique qualité

Formation nouveau vendeur

Logiciels de conception : Winner, Insitu