Fabien POIGNANT

Professionnel du marketing, jai acquis une solide expérience chez de grands annonceurs de différents secteurs : premium, automobile, banque-assurance, sport.



Mes compétences développées :

CRM : programme relationnel exclusif, stratégie dacquisition de prospects (différents canaux), développement dune application mobile pour les événements, création adaptation et diffusion de contenu à lattention de la clientèle, supervision de la base LMS

Relation clientèle : animation dun Club de Marque exclusif et développement de son offre événementielle

Marketing direct : lancement de produits et offres commerciales (print & digital), déclinaison en PLV

Supports : 360° (print, digital, télévision, affichage, presse)

Relation internationale : sièges européen & monde



Je suis à lécoute de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Chef de projet

CRM

Evénementiel/

PRM/CRM

Anglais

Programme relationnel