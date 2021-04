Fabrice LUGALDO

Je suis un jeune homme de 31 ans plein d'énergie et surtout avec la volonté forte de développer actuellement mon réseau professionnel au sein des administrations publiques en général (principalement concernant la Fonction Publique Territoriale) ou également à l'intérieur des entreprises et/ou des associations privées.



Mes compétences :

Réponse courriel électronique

Accueil physique et téléphonique

Envoi brochures touristiques

Gestion du courrier

Courrier

Esprit d'initiatives

DÉTERMINÉ

Administration

Polyvalence

Analyste sociologique et politique

Adaptation

Sens de l'initiative

Elgance

Courtoisie

Autonome

Traduction français italien

Gestion administrative