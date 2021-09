Fabrice PRAT

Depuis mai 2018

RESPONSABLE MARKETING & Associé

Chez SCE SINOTEC à Meyzieu, 69330.

spécialiste de la vente de matériels et mobilier de réception, pour les professionnels de l'événementiel et du monde CHR.

Www.sinotec.fr





Jusquà mai 2018:

CHEF DE PRODUITS SENIOR

Produits de grande consommation destinés à la GSA, aux GSB, Centres Auto et Internet.

- Responsable du programme de chaînes à neige sous licence MICHELIN et d'autres lignes de produits dont la licence WRC.

- Sourcing / Trading : Outillage, Electronique Embarquée, équipements automobiles, Hardware

- Business Developer expérimenté en Chine.



Mes compétences :

Sourcing

Import

Développement produit

Marketing produit

International business development

Commerce international

Licensing