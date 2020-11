Je recherche des opportunités dans la gestion de projets afin d'enrichir mon parcours professionnel. Mes compétences en Contrôle de Gestion et en Business Analyse me permettront de comprendre l'environnement du client et de lui proposer la solution la plus adaptée à son besoin.

J'utiliserai mon savoir-être pour réunir toutes les parties prenantes autour du projet.