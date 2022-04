Fateh SADI OUFELLA

Lauréat d'une licence professionnelle Techniques avancées en maintenance cette année et titulaire d'un BTS Maintenance industrielle validé en 2019, je me prépare à une poursuite d'étude en école d'ingénieur nommer ESIPE pour suivre la formation Ingénieur maintenance et fiabilité ds processus industriels en Apprentissage, je suis donc à la recherche d'un contrat d'apprentissage de 36 mois à compter de septembre 2020.



Ayant une année et demis d'expériences professionnelle dans un milieu industriel; j'ai acquis une expérience forte en exploitation et en maintenance industrielle, ayant travailler sur plusieurs machines industrielles j'ai développer une compétences en maintenance opérationnelle (maintenance préventive et curative).



Pour les année à venir j'aimerai acquérir une maîtrise dans la gestion de la maintenance également dans la maintenance prédictive et de la production, la raison pour laquelle j'ai choisi la voix de l'alternance.