Florence ETIENNE

Bonjour à tous!



Revenue du Canada où j'ai habité 5 ans, me voilà de nouveau en France plus précisément en Haute-Savoie près de Thonon-les-Bains.



J'ai exercé plusieurs métiers dont secrétaire médicale, narratrice et correctrice dans une entreprise de multimédia puis assistante administrative dans une école primaire, secrétaire au palais de justice de Thonon- les- Bains et aussi pour une revue scientifique à Montpellier.



Je suis depuis à la recherche d'un emploi.Je souhaiterais faire une reconversion dans le bien être et le bio mais je ne suis pas fermée à d'autres secteurs car on ne connait jamais tout!



D'ailleurs je suis attirée par l'Ardèche département avant gardiste dans l'écologie.



Mais étant allée sur place, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas encore grand chose car nous n'en sommes qu'aux balbutiements.



J'ai appris tous mes métiers sur "le tas" comme on dit et tout s'est toujours bien passé!



J'ai donc concentré mes choix sur une autre région c'est-à dire l'Hérault , notamment à de Montpellier et ses alentours mais pour le moment cela n'a rien donné.



Je n'ai cependant pas perdu de temps car j'ai passé une VAE en secrétariat(car en France sans diplômes on ne vaut rien!!) et que j'ai obtenue en février 2011.



J'ai passé de nouveau le TOEIC (examen d'anglais) en juin 2011 et j'ai réussi en améliorant mon score comparé à celui que j'avais passé au Canada.



J'aime apprendre de nouvelles choses dans de nouveaux univers car cela forge l'esprit et le caractère.



Et être curieux n'est pas toujours un vilain défaut!



Finalement, j'ai décidé de quitter la Haute-Savoie et je vis depuis juillet 2012 à Albi dans le Tarn.

La vie est géniale dans cette région.



La nouveauté a toujours du bon! et encore plus aujourd'hui car il faut savoir relever ses manches et foncer!!



J'essaie de trouver maintenant une formation dans le développement durable (conseils à la personne). Autre domaine très intéressant, stimulant et plein d'espoir pour notre planète et pour les générations à venir.



Mes compétences :

consciencieuse

Facilité d'adaptation

Sens des responsabilités