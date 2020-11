Contact

M. Florent DELANNOY



http://florent-delannoy.fr/contact.php



Présentation

Diplômé en Génie Mathématique Informatique et Systèmes Informatiques de l'Université des Sciences et Technologies de Lille en France, et Développeur Java/J2EE de profession depuis 13 ans.



J'ai travaillé en France dans la région lilloise pendant 10 ans, et je travaille actuellement pour une entreprise de consulting en informatique à Montréal (Canada) depuis déjà 3 années.



Langues

Français et Anglais



Compétences techniques

-- Java/J2EE

Spring, Struts, Ibatis, GWT, JPA, Hibernate, JAXWS/JAXRS

-- Web

HTML, PHP, CSS, Javascript, JQuery, NodeJS, MongoDB

- Serveurs

Jboss, Apache, Tomcat, Weblogic, Jetty, Express

-- Bases de données/SQL

Postgresql, Oracle , MySql

-- Outils de développement

Maven, Hudson, Jenkins, Ant, Codendi, Jira, Mantis, IntelliJ, Eclipse, Android Studio, Webstorm

-- Versioning

GIT, SVN, Merant, PVCS, CVS

-- Systèmes

Windows, Unix