Florent RICHY

Conseiller technique de la communauté éducative, le CPE est avant tout un des piliers importants du système éducatif pour contribuer avec elle à la réussite de l'élève. J'ai choisi ce métier car il concentre l'ensemble de mes valeurs au service d'un même principe : aider et être au service du développement de l'adolescent, et ce, sur tous les pans de sa formation, qu'elle soit éducative, pédagogique, artistique, culturelle, citoyenne, et même philosophique et psychologique. Faire un métier humain et passionnant au service de l'élève pour sa réussite, sa socialisation, sa santé, ses apprentissages scolaires et ceux de la citoyenneté, son bien-être et son épanouissement, voilà ce qui me gargarise au quotidien et est le moteur de ma motivation.