Test/Integration/Validation/Développement

Electronique Numérique

Programmation : noyau Temps réél, VHDL, Assembleur, C, C++, Lua, ada, python

microcontrôleur, DSP

Bus : Can, Lin, RS232, SPI

RTOS

Static Code Analysis

gestion de configuration : Clearcase, Svn

gestion d'anomalies : Clearquest

Modélisation : SYSML, SADT/SART

Gestion d'exigences : Statemate, Doors



Mes compétences :

Électronique numérique

C

Clearquest

RTOS

C++ / QT

DSP Traitement du Signal