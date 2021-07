France BRUNET (BÉLANGER)

Le commerce évolue au rythme de la technologie ainsi que les comportements dachats. Suite à ce constat, les entreprises sadaptent à leur clientèle de plus en plus connectée, informée et exigeante.



Et cest dans la suite logique de mon parcours professionnel que j'ai choisi la formation à distance qui me prépare à lobtention dun BTS N.D.R.C (Négociation Digitalisation Relation Client).



Grâce à cette action, j'enrichis mes compétences commerciales que j'ai acquises au cours des années avec les toutes nouvelles techniques en relation client 3.0.



______________________________________________________________________________



Plus en détails, le déroulement de mon parcours professionnel :



Jai connu des expériences professionnelles dans des domaines divers. Jai le plus souvent occupé des postes administratifs : agent darchives sinistres, commis de bureau, caissières, assistante direction des achats, assistante commerciale, secrétaire, standardiste, assistante de direction des ressources humaines, agent de saisie informatique, réceptionniste accueil, assistante comptable, conseillère en décoration et aménagement intérieure.



J'ai parfois travaillé chez deux employeurs à la fois pour arrondir les fins de mois. À temps plein chez l'un et en soirée et les week-end chez l'autre. Au Canada, la législation du travail est souple, le CDI n'existe pas . Cela peut sembler être un inconvénient mais cette souplesse a aussi ses avantages puisqu'elle permet de se renouveler et ainsi de progresser grâce à la découverte de plusieurs aspects de l'entreprise. C'est très formateur !



Je m'installe en France en 1992. Les huit années suivantes sont consacrées à notre famille.



En 2001, je décide de reprendre le chemin du travail mais avant, une formation de mise à niveau. Dans la logique de mon parcours, mon choix s'est arrêté sur la formation de « Collaborateur PME/PMI ». Au terme de cette étape, en 2002, j'ai occupé un poste d'agent administratif intérimaire au sein d'une Mairie locale. A l'issue de ce contrat, en 2003, jai intégré la société BAVOUX Industries où je suis toujours en poste.



Je sais travailler en autonomie bien que c'est le travail d'équipe qui me motive. Cest grâce au partage, aux échanges et à la fusion des compétences que se concrétisent les plus grands projets.



Curieuse, volontaire et enthousiaste, j'ai su faire preuve d'adaptabilité. Ces qualités font ma force de caractère.



La formation continue et la recherche personnelle font partie intégrante de mon développement professionnel et personnel .