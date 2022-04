Francis Ndabo, Etudiant-entrepreneur et Co-fondateur de la Startup MALEA INNOV SOLUTION, une entreprise de conseil, conception et implémentation de solutions informatiques sur-mesure et marketing digital. Ella se met au service d’entreprises de tout domaine d’activité pour la création de logiciels de gestion et des plateformes web de tout type, ainsi que le développement des stratégies liées au marketing digital.

L’un des projets sur lesquels nous travaillons actuellement est le projet Yamiseuh, un bracelet relié à une plateforme Web de gestion de l’hôpital et de dossier médical partagé.

L’objectif de ce projet est clairement d’améliorer la qualité des soins des patients et de mieux gérer la santé des populations.