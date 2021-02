Francisco RAMIREZ ALMAZAN

Je suis le président fondateur de la société des services informatiques FIDESINFO.



Notre vocation est de faciliter les télécommunications et sécuriser les échanges des données entre les clients, fournisseurs et partenaires de votre organisation.



Anticiper, protéger et sauvegarder vos données pour préserver votre capital numérique.



Infrastructure des réseaux, protection de vos ordinateurs serveurs et postes de travail. Sécurisation de vos e-mails. Sauvegarde fichiers et images complètes des systèmes.



Reprise d'activité en cas de sinistre avec un objectif de diminution du RTO (durée minimale d'interruption des services) et du (RPO), la durée maximum d'enregistrement des données qu'il est acceptable de perdre.



Ces solutions peuvent être acquises en investissement direct ou en services infogérés.