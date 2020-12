Francisco VEIGA

DOMAINE DE COMPETENCES



➢ Développer, conseiller et fidéliser le portefeuille de clientèle en support des Responsables Commerciaux

➢ Identifier et analyser les besoins et gérer les devis et appels d'offres

➢ Etablir et relancer les offres technico-commerciales

➢ Négocier et suivre la réalisation des contrats / projets en lien avec les équipes internes et le client

➢ Assurer le rôle d’interface entre les fournisseurs, la clientèle et l’entreprise

➢ Etre l’interlocuteur privilégié du client en interne

➢ Logiciels : Oscar, AS 400, Sage, Apisoft, Outlook, Word, Excel, XP Pro, Vista











Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Marketing

Fidélisation client

Analyse des besoins

Ecoute

Suivi clientèle

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Négociation achats

Négociation commerciale

Coordination de projets

Gestion de projet