Professionnels, on vous forme à distance où et quand vous voulez sur votre smartphone. (Formation hygiène 14h certifiée)

Enseignants, on vous ouvre des espaces gratuits et on vous accompagne pour votre installation sur la plateforme d'E learning de www.cuisine-virtuelle.com et www.1-learn.com





L'on pourra se rencontrer sur des formations en présentiel ou distanciel en Hygiène alimentaire & Techniques culinaires à l'Ecole FERRANDI Paris / au CNFPT Nouvelle Aquitaine / ou à l'école BEST Bordeaux et sur la plateforme d'E Learning de cuisine-virtuelle.com ...



Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer.



Franck Pouffet

Fondateur & webmaster

www.cuisine-virtuelle.com

www.1-learn.com



Mes compétences :

Formateur hygiène

Conseil technique

Formateur techniques culinaires

Auteur "technique"

Cuisinier

Webmaster

Conseil

Formateur

Sculpteur