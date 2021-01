Attentif, je m'intéresse aux choses, à mon environnement professionnel, socio-professionnel et culturel.



Je souhaite partager, transmettre ce que j'ai appris.

Car je suis convaincu que d'exercer ses activités tant professionnelles, associatives et sportive, c'est savoir être soi-même.



Mes compétences :

Expertise conseil en assurances

Tenir entretien

Gestion des sinistres

Conduite de réunion

Gestion et suivi clients

Outil informatique, Word, Excel

Enseigner