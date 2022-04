Francois POTESTAT

SHRAVAKA : votre service de nettoyage au Grand-Lancy



Le ménage dans le milieu professionnel est une tâche complexe. C'est pourquoi il faut le confier à des mains expertes pour l'efficacité et la qualité du travail. Ainsi, je vais vous orienter vers votre service de nettoyage au Grand-Lancy.

Une entreprise expérimentée



SHRAVAKA est une entreprise implantée au Grand-Lancy dans le Canton de Genève, dont François Potestat est le fondateur. François travaille depuis longtemps au service des particuliers auxquels il apporte sa contribution au ménage et à l'entretien de leur maison. Il est très apprécié par ses clients grâce à ses talents et sa personnalité. Dès son enfance, ce dernier s'est débrouillé tout seul en aidant sa nourrice à la réalisation des tâches ménagères.



Le respect de la personne, le travail bien fait et le dépassement de soi sont les devises de François. Après différentes épreuves, il a réussi à monter SHRAVAKA (chemin de vie) en 1991, sa propre entreprise de nettoyage à domicile et en entreprise. Il l'a dénommé ainsi car il est également passionné par le bouddhisme. http://www.shravaka.ch est le site dédié à la société.

Des produits écologiques de qualité



SHRAVAKA n'utilise que des produits d'excellente qualité, HAKAWERK, mais qui respectent aussi l'environnement tels que l'émulsion de cire auto lustrante, le nettoyant intensif acide sans parfum et sans colorant Ph 2… Pour recourir à leurs services, vous n'avez qu'à les contacter afin de leur soumettre votre projet de nettoyage. Leur équipe répondra à vos demandes de devis le plus vite possible.



Quelles que soient vos exigences en nettoyage, SHRAVAKA sera à la hauteur pour vous satisfaire.



Visiter et apprécier le site https://www.shravaka.ch , appartenant à la catégorie Entretien - Nettoyage



Mes compétences :

Vendre des produits

Marketing

ENTREPRISE NETTOYAGE