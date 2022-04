François RODRIGUES

Postes recherchés:

- Direction technique

- Business development

- Management de projets (France, ou international) pour une Utilities ou Oil & Gas



Compétences acquises :

* Project and engineering management

* Energy business environment & fundamentals in energy management: corporate finance and economics.

* Energy technologies, industries & markets.

* Corporate strategies, Energy policies and regulation

* Managerial issues (intercultural issues, project management)

* Project financing and risk management.

* Shale gas "gaz de schistes" expertise: industry, economics and regulation (Consultancy project on shale gas development in Europe and impact on gas market)



Poste précédent :

- Responsable ingénierie, management contrats EPC de # 500 millions € sur projet de terminal méthanier. Coordination des activités d'ingénierie, gestion des interfaces avec RTE et GRTGAZ.

Poste précédent:

- Gestion technique de contrats Cycles combinés gaz (CCG) et Diesel.



Mes compétences :

Corporate finance

Energy strategy and regulation

Corporate social responsibility

Engineering management

Contract management

Négociation commerciale