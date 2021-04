Françoise DAVAL

Mon parcours :



Issue de l'informatique de gestion, j'ai pu évoluer dans divers secteurs d'activités et appréhender les facettes variées du monde administratif. Ayant découvert les Ressources Humaines, je me suis spécialisée dans le domaine de la paie et de la gestion du personnel car je suis passionnée par la technicité et l'évolution permanente de cette activité.



J'ai une solide expérience dans le domaine paie, gestion administrative du personnel et dans le management. Mes différentes fonctions, toujours axées autour de la paie et la gestion du personnel, m'ont permises de développer un esprit d'analyse, de la pédagogie, une capacité à communiquer, encadrer et manager une équipe de gestionnaires de paie et de faire face à diverses problématiques. Je suis autonome dans mon travail, je suis très positive et aime le travail d'équipe collaboratif.



Mes Compétences



Ressources Humaines :

Veille juridique : Législation sociale, droit de la sécurité sociale, contraintes légales liées aux rémunérations. Étude d'une convention collective. Relation avec un service juridique.

Gestion de la paie jusqu'à 2000 salariés. Management d'une équipe de gestionnaires. Relation avec les salariés en support des gestionnaires. Gestion en mode centralisé, décentralisé (multi sites), mono ou multi conventions collectives.

Gestion des charges sociales : déclarations, paiement, relation avec les organismes sociaux. N4DS, DSN, Contrôles URSSAF

Administration du personnel : procédures de lentrée à la sortie (DPAE, AED), protection sociale

GPEC : Fiches de poste, Entretien annuel d'évaluation professionnelle

Reporting social : bilan social, rapport égalité hommes/femmes, analyse rémunérations, etc.

Budget prévisionnel des appointements



Gestion de projets :

Audit, Analyse des besoins organisationnels et fonctionnels.

Construction de l'offre : objectifs, moyens techniques et humains, planification, ordonnancement, animation de réunions comité de pilotage, évaluation et points projet, actions correctives.

Rédaction des compte-rendus et rapports



Encadrement et management :

intégration et montée en compétences des équipes utilisatrices aussi bien en interne qu'en clientèle. Accompagnement dans la conduite du changement, validation des acquis

Support et conseil : Formalisation des procédures. Ateliers pédagogiques. Tutorat...



Maitrise des outils informatique :

Aisance avec les SIRH : paramétrage et contrôle de la conformité des évolutions fonctionnelles. Support informatique de niveau 2. Relation facilitée avec une DSI ou un prestataire informatique de SIRH pour le traitement des dysfonctionnements

Pack Office de Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) - Base de données : SQL, Access

SIRH : Alfa-grh (ALFA INFORMATIQUE) , Korrigan (APOLOGIC)

Gestion de planning : Domatel Télégestion (APOLOGIC) et badgeage par smartphone (PENBASE)

Finance : Compta First (CEGI) , Comptavo Immosvo - Module Budget Gestion (ALFA INFORMATIQUE), Sentinel (APOLOGIC)

Programmation : langage BAL, COBOL, Multilog, SGBDR



Mes compétences :

Administration du personnel

Qualité

Esprit d'équipe

SIRH

Paie

Management

Comptabilité

Tutorat

Gestion de projets

Procédures organisationnelles