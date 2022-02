15 ans d'expérience au poste de responsable comptable, administratif et financier

Polyvalence, pragmatisme, adaptabilité

Tous secteurs



Mes compétences :

SAP

Sage

US GAAP

Sage Accounting Software > Sage Line 100

SAP OFFICE

SAP FI

SAP CO

Paye/Prsi

Microsoft Excel -TCD

Microsoft FrontPage

Microsoft Office